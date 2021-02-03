«Манчестер Юнайтед» со счетом 9:0 одержал победу в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Саутгемптон» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 2 февраля, и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани, Антони Марсьяль, забивший дважды, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш и Даниэл Джеймс. Кроме того, у гостей автогол на свой счет записал Ян Беднарек. «Саутгемптон» заканчивал игру вдевятером, с поля были удалены два футболиста «святых».

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 44 очка и занимает второе место в чемпионате. «Саутгемптон» набрал 29 очков и находится на 12-й позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 6 февраля дома сыграет с «Эвертоном». «Саутгемптон» в тот же день на выезде встретится с «Ньюкаслом».