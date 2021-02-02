«Арсенал» вдевятером потерпел первое поражение за восемь матчей в АПЛ

«Арсенал» на выезде проиграл «Вулверхэмптону» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 2 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Рубен Невеш и Жоау Моутинью. Мяч забил Николя Пепе. Канониры заканчивали матч вдевятером. За фолы последней надежды были удалены защитник Давид Луис и голкипер Бернд Лено.

«Арсенал» потерпел первое поражение за последние восемь матчей. Команда имеет в активе 31 очко и занимает десятое место в чемпионате. «Вулверхэмптон» набрал 26 очков и находится на 13-й позиции.

«Арсенал» в следующем туре 6 февраля на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Вулверхэмптон» днем позже дома примет «Лестер».