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07:15, 16 июля 2025РоссияЭксклюзив

Врач развеял популярный миф о венерических болезнях

Врач Буланов: Заразиться венерическим заболеванием через унитаз невозможно
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Point3D Commercial Imaging Ltd. / Unsplash

Заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) в общественных местах, через унитаз или полотенце, несмотря на распространенные мифы, практически невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. Он объяснил, что для заражения инфекция должна попасть в организм через слизистые.

«Беспокоиться о таких общественных местах как сауны или бассейны не стоит: инфекция должна попасть в организм через слизистую оболочку или открытую рану, причем в активной фазе болезни другого человека. Например, чтобы передать болезнь через мочалку, больной должен использовать ее активно, оставив на ней биологические следы, а затем другой человек должен этим предметом причинить себе травму», — сказал Буланов.

Заразиться, по словам врача, сложно и в салонах красоты, где инструменты стерилизуются особенным образом. Но риски, предупредил Буланов, могут быть выше в тату-салонах, особенно если они работают с нарушением санитарных норм. Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что нанесение татуировок связано с травматизацией кожи и прямым контактом с кровью, потому стерилизация инструментов должна быть особенно строгой.

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«Необходимо помнить, что основной путь передачи ИППП — половой контакт. Для заражения важно, чтобы инфекция из биологических жидкостей попала в организм другого человека. Например, через микротравмы слизистых оболочек во время секса. Без этого передача практически невозможна. По этой причине рассказы о том, как кто-то заразился через унитаз, полотенце, сиденье в бане или во время маникюра чаще всего являются попыткой скрыть реальные обстоятельства заражения», — заключил врач.

Ранее эксперт в области венерических заболеваний Бьянка Данн объяснила причины роста интимных болезней. По ее словам, заболевания, передающиеся половым путем, становятся неизлечимыми из-за устойчивости новых штаммов к антибиотикам.

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