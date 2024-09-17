Объяснены причины стремительного роста интимных болезней

Несмотря на доступность информации и возможность свободно обсуждать вопросы интимного здоровья, количество заболевших половыми инфекциями стремительно растет, сообщила эксперт в области венерических заболеваний Бьянка Данн. Причины стремительного распространения интимных болезней она объяснила изданию Glamour.

Данн предупредила: заболевания, передающиеся половым путем, становятся неизлечимыми из-за устойчивости новых штаммов к антибиотикам. Причем, по ее словам, проблема касается людей всех возрастов, а не только молодежи. «Чаще всего инфекции, передающиеся половым путем, диагностируют у людей в возрасте 15-24 лет, но также наблюдается рост числа людей в возрасте 50, 60 и 70 лет, заражающихся ИППП», — отметила она.

Главной причиной стремительного роста заболеваемости Данн считает неадекватное половое воспитание в школах, недостаток осведомленности о мерах защиты во время секса. Эксперт добавила, что многие люди все еще испытывают стыд, обсуждая свое сексуальное здоровье с партнерами. Также огромное количество людей не говорят с партнером о средствах контрацепции во время интимной близости.

Данн отметила, что людям, ответственно относящимся к своему здоровью, не о чем беспокоиться. «Регулярное медицинские осмотры, правильная гигиена, доверительные отношения с партнером и безопасный секс — главные инструменты в профилактике венерических заболеваний», — заверила она.

Ранее мужчин и женщин предупредили о трудно вылечиваемой интимной болезни. Эксперты бьют тревогу: если люди не изменят сексуальные привычки, то количество пациентов с гонореей заметно вырастет.