Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 17 сентября 2024Забота о себе

Объяснены причины стремительного роста интимных болезней

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на доступность информации и возможность свободно обсуждать вопросы интимного здоровья, количество заболевших половыми инфекциями стремительно растет, сообщила эксперт в области венерических заболеваний Бьянка Данн. Причины стремительного распространения интимных болезней она объяснила изданию Glamour.

Данн предупредила: заболевания, передающиеся половым путем, становятся неизлечимыми из-за устойчивости новых штаммов к антибиотикам. Причем, по ее словам, проблема касается людей всех возрастов, а не только молодежи. «Чаще всего инфекции, передающиеся половым путем, диагностируют у людей в возрасте 15-24 лет, но также наблюдается рост числа людей в возрасте 50, 60 и 70 лет, заражающихся ИППП», — отметила она.

Главной причиной стремительного роста заболеваемости Данн считает неадекватное половое воспитание в школах, недостаток осведомленности о мерах защиты во время секса. Эксперт добавила, что многие люди все еще испытывают стыд, обсуждая свое сексуальное здоровье с партнерами. Также огромное количество людей не говорят с партнером о средствах контрацепции во время интимной близости.

Данн отметила, что людям, ответственно относящимся к своему здоровью, не о чем беспокоиться. «Регулярное медицинские осмотры, правильная гигиена, доверительные отношения с партнером и безопасный секс — главные инструменты в профилактике венерических заболеваний», — заверила она.

Материалы по теме:
«Раком — это по-русски» Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
«Раком — это по-русски»Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
5 сентября 2019
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено» Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
29 января 2021

Ранее мужчин и женщин предупредили о трудно вылечиваемой интимной болезни. Эксперты бьют тревогу: если люди не изменят сексуальные привычки, то количество пациентов с гонореей заметно вырастет.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Токаев заявил Шольцу о невозможности победить Россию в военном плане

      Мэр российского города объявил об отставке

      Правительство России поддержало введение нового штрафа для водителей

      В Британии заявили о неготовности к войне с Россией

      Подстрелен четырехметровый крокодил с человеком в пасти

      Объяснены причины стремительного роста интимных болезней

      Во Франции заявили о критической для Киева ситуации на фронте

      В МИД назвали возможной причиной пожаров в ЛНР поджог

      Байден созвонился с Трампом

      В Курской области перечислили подлежащие эвакуации населенные пункты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше