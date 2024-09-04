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21:02, 4 сентября 2024Забота о себе

Мужчин и женщин предупредили о трудноизлечимой интимной болезни

Express: мужчин и женщин предупредили об устойчивой к антибиотикам гонорее

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Эксперт по сексуальному здоровью Мо Кэрриер рассказал, что многие молодые люди отказываются от использования презервативов, что влечет рост случаев заболевания венерическими заболеваниями. В связи с этим эксперт предупредил мужчин и женщин об устойчивой к антибиотикам гонорее, сообщает Express.

По словам Кэрриера, если в ближайшее время люди не изменят сексуальных привычек, вероятна вспышка этого трудноизлечимого интимного заболевания. Он объяснил, что гонорея плохо реагирует на антибиотики и влечет за собой серьезные осложнения — бесплодие, воспаление органов малого таза.

«Использование презервативов — один из самых эффективных способов защиты от венерических болезней, в том числе потенциально опасных для жизни, например ВИЧ», — напомнил эксперт.

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      Екатерина Улитина
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