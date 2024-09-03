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21:01, 3 сентября 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о коварстве некоторых венерических болезней

Фото: PxHere

Отказ от контрацепции повышает риск заразиться неизлечимыми и порой смертельно опасными заболеваниями, предупредила дерматовенеролог Александра Филева. В беседе с «Известиями» она рассказала о главных последствиях незащищенного секса, а также предупредила о коварстве некоторых венерических болезней.

По словам Филевой, ежегодно в мире более одного миллиона человек заражаются заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). Врач уточнила, что известно более 30 таких болезней, но чаще всего встречаются восемь: хламидиоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес, ВПЧ, гепатит B и ВИЧ.

Венеролог отметила, что первые четыре диагноза можно полностью вылечить, если своевременно начать терапию. Однако, по ее словам, коварство этих болезней в том, что они не сразу дают о себе знать, или, как в случае с сифилисом, симптомы исчезают со временем сами по себе. «У многих пациентов возникает опасная иллюзия, что организм излечился. Это не так. Без специфического лечения антибиотиками болезнь развивается, разрушая организм», — предупредила врач. Специалистка добавила, что хламидиоз и трихомониаз тоже нельзя оставлять без лечения, так как они могут стать причиной бесплодия.

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Еще одним разрушительным для здоровья заболеванием Филева назвала вирус папилломы человека. Врач уточнила, что инфекция сама по себе не угрожает жизни, но она крайне опасна, так как в несколько раз повышает риск рака у женщин и мужчин.

Также неизлечимыми и опасными для организма болезнями, по словам Филевой, являются гепатит В и ВИЧ. Венеролог предупредила, что первая инфекция может полностью уничтожить печень, а вторая без терапии развивается в СПИД.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина назвала причины появления неприятного запаха в интимной зоне у женщин. По ее словам, это может случиться из-за инфекций, развития диабета и по другим причинам.

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