Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 30 августа 2024Забота о себе

Гинеколог назвала причины появления неприятного запаха в интимной зоне у женщин

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Выделения у женщин — это естественный процесс, который очищает и увлажняет влагалище, а также защищает от инфекций, рассказала гинеколог Татьяна Илюхина. В своем Telegram-канале врач назвала причины появления неприятного запаха в интимной зоне и рассказала, как правильно ухаживать за ней.

Доктор объяснила, что внешний вид выделений может меняться в зависимости от фазы менструального цикла — от прозрачного до молочно-белого. При этом выделения не должны иметь неприятного запаха. Его появление — это повод обратиться к врачу, заверила Илюхина. По ее словам, рыбный запах сигнализирует о бактериальным вагинозе, запах ацетона — о проблемах с мочой и сахарном диабете, химический — о повышенном потоотделении из-за чрезмерной физической нагрузки, а гнилостный — о размножении бактерий из-за отсутствия надлежащей гигиены.

Для поддержания здоровья интимной зоны Илюхина посоветовала отказаться от слишком частого подмывания, ношения тесного синтетического белья и использования ежедневных прокладок, так как они повреждают нежную кожу и нарушают ее микрофлору. Также доктор посоветовала пользоваться нейтральным мылом и призвала не спринцеваться, не использовать травяные шампуни и не подмываться антисептиками.

box#3523838

Ранее Илюхина предупредила, что заражение половыми инфекциями через общественный туалет маловероятно, но в редких случаях возможно. Она также заявила, что дверная ручка грязнее крышки унитаза, поэтому к ней нужно прикасаться через чистую салфетку.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий Воздушными силами ВСУ уволен после потери F-16. Перед отставкой генерал публично угрожал депутату

      Трамп допустил назначение представителя от Демократической партии в свою администрацию

      Ректор МГУ назвал средний проходной балл для поступления на бюджет

      В Красном море обнаружили большое нефтяное пятно

      Российские спортсмены завоевали первое золото на Паралимпиаде в Париже

      Появились подробности обстрела Белгорода

      63-летняя «королева латиноамериканских танцев» показала фигуру в бикини

      ВС России нашли клейматор в вещах боевиков ВСУ под Курском

      Экс-советник Кучмы предрек Украине потерю всех пилотов F-16

      Число погибших при обстреле Белгорода возросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше