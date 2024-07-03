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21:04, 3 июля 2024Забота о себе

Женщинам перечислили главные правила похода в общественный туалет

Гинеколог Илюхина: дверные ручки в туалете грязнее, чем крышка унитаза

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Заражение половыми инфекциями через общественный туалет маловероятно, но он таит и другие угрозы, предупредила гинеколог Татьяна Илюхина. Главные правила похода в общественный туалет она перечислила женщинам в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, туалет является местом скопления бактерий, поэтому перед его использованием важно вытереть сиденье и накрыть его туалетной бумагой или, при его наличии, одноразовым чехлом. «Убедитесь, что рулон туалетной бумаги сухой и чистый. Не кладите личные вещи на пол: если крючка для них нет, держите свои личные вещи на коленях или в руках», — также посоветовала она.

Перед нажатием на кнопку смыва гинеколог посоветовала закрыть крышку унитаза, чтобы бактерии не распространились по помещению. Кроме того, Илюхина заявила, что дверная ручка и руки всегда грязнее крышки унитаза, поэтому ручки лучше касаться через чистую салфетку, а руки после посещения туалета нужно тщательно мыть.

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При этом врач отметила, что риск заразиться в общественном туалете инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), крайне мал. Врач уточнила, что ИППП могут передаваться только напрямую от одного человеку другому: через слизистую, кожу, биологические жидкости, а также от мамы к ребенку при родах. К примеру, хламидии вне человеческого тела погибают, а заражение ВИЧ в туалете возможно только при условии травмирования неизвестными предметами (шприцами, лезвиями).

Ранее гинеколог Сурае Назарова объяснила причины ухудшения женского здоровья в отпуске. По словам Назаровой, повышенное потоотделение и влажность в жарком климате способствуют размножению бактерий, что может привести к вагинальным инфекциям и другим проблемам с интимным здоровьем.

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      Александра Лисица
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