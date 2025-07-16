Препараты от ожирения удивительно повлияли на мужской организм

ENDO2025: Семаглутид и дулаглутид повышают уровень тестостерона у мужчин

Прием препаратов для лечения ожирения может значительно повысить уровень тестостерона и улучшить состояние здоровья у мужчин с ожирением или диабетом 2‑го типа. Об этом сообщили исследователи на конференции ENDO 2025, проходящей в Сан‑Франциско.

Ученые проанализировали данные 110 взрослых мужчин, которые принимали препараты семаглутид, дулаглутид или тирзепатид для снижения веса и при этом не получали гормональную терапию. В течение 18 месяцев измеряли их общий и свободный тестостерон, а также отслеживали динамику массы тела.

В итоге десятипроцентная потеря веса сопровождалась ростом доли мужчин с нормальными уровнями тестостерона — с 53 до 77 процентов. Это указывает, что медикаментозное лечение ожирения может не только снижать вес и улучшать контроль сахара, но и оказывать заметное влияние на репродуктивное здоровье мужчин.

Исследователи подчеркивают: эти препараты стоит рассматривать как инструмент комплексного улучшения здоровья, а не только как средство борьбы с лишним весом.

Ранее стало известно, что препараты для снижения сахара в крови, такие как «Оземпик», могут не только помогать при диабете и ожирении, но и снижать риск деменции.