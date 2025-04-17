Выявлена неожиданная польза «Оземпика»

JAMA Neurology: Лекарства класса GLP-1 снижают риск развития деменции

Препараты для снижения уровня сахара в крови, такие как «Оземпик», могут не только помогать в борьбе с диабетом и лишним весом, но и снижать риск деменции. Об этом свидетельствуют исследования, которые были опубликованы в журнале JAMA Neurology.

В центре внимания — лекарства класса GLP-1, которые активно применяются при диабете второго типа. Ученые из Ирландии и США обнаружили, что у пациентов, принимавших такие препараты, риск развития деменции снижался в среднем на 45 процентов. В выборке участвовали сотни тысяч человек с диабетом. При этом наибольший эффект отмечался при использовании именно GLP-1-аналога, а не других типов сахароснижающих средств.

Авторы подчеркивают, что такие препараты могли бы стать частью профилактической стратегии против деменции, особенно на фоне того, что число пациентов с когнитивными нарушениями стремительно растет и к 2060 году может удвоиться.

Однако исследователи призывают к осторожности: из-за короткого периода наблюдения и разнородности препаратов окончательные выводы делать рано. Особенно важно отдельно изучать действие новых, более мощных лекарств вроде семаглутида — действующего вещества в «Оземпике».