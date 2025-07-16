Три жителя ДНР пострадали в результате атаки ВСУ

Три жителя пострадали в результате атаки ВСУ в ДНР, один в тяжелом состоянии

Три мирных жителя пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

«После ночной атаки на город ранения получили трое горловчан, один из них находится в тяжелом состоянии. Значительные повреждения получила государственная больница №2», — говорится в сообщении.

В ночь на среду в управлении администрации главы и правительства ДНР, отвечающем за расследование военных преступлений Украины, сообщили, что ВСУ силы выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня по центру Горловки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ попытались контратаковать на территории Днепропетровской области, но и там российские войска дали отпор противнику.