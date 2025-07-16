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07:15, 16 июля 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум в красном бикини прошлась перед камерой

Немецкая супермодель Хайди Клум в красном бикини прошлась перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала видео в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица прошлась перед камерой в синем парео, которое обернула вокруг тела. Затем она сняла данный предмет гардероба и осталась в красном бикини бренда Calzedonia, состоявшем из топа с завязками на шее и крошечных V-образных трусов.

В то же время знаменитость надела белую шляпу с черным принтом и сандалии с золотистыми ремнями.

Ранее в июле популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта прогулялась в прозрачном платье на отдыхе.

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