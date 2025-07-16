Прилепин оценил срок ультиматума Трампа

Прилепин допустил, что Трамп продлит срок урегулирования конфликта на Украине

Подполковник Росгвардии, писатель и общественный деятель Захар Прилепин прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Прилепин посчитал Трампа шантажистом, поскольку тот хочет и напугать стороны, и привести их к решению конфликта. Он также оценил срок ультиматума и предположил, что американский лидер продлит его.

«И я даже допускаю, что про 50 дней он [Трамп] скажет, так: "Я очень недоволен, еще 50 дней даю вам на осмысление», — сказал он.

По мнению Прилепина, если Трамп не добьется своей цели, он может поставить Киеву дальнобойное оружие

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.