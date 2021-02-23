Футболист итальянского клуба умер в 21 год

Футболист молодежного состава итальянской «Аталанты» Вилли Брасиано Та Би умер в 21 год. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды.

Ивуариец долгое время боролся с раком печени. Последние месяцы он провел на родине. Клуб выразил соболезнования родным футболиста.

В январе сообщалось о смерти 30-летнего футболиста Кристофера Мабулу от сердечного приступа. Бывшему нападающему клуба чемпионата Франции «Бастия» стало плохо во время игры с друзьями.

В ноябре 2020-го стало известно, что бывший футболист нескольких клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) и сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет. Долгое время игрок страдал болезнью Шарко-Мари-Тута. Заболевание поражает нервы, контролирующие движение мышц и несущие чувствительную информацию к головному мозгу.