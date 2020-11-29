Бывший футболист АПЛ умер в возрасте 42 лет

Бывший футболист нескольких клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) и сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщает Mirror.

Долгое время игрок страдал болезнью Шарко-Мари-Тута. Заболевание поражает нервы, контролирующие движение мышц и несущие чувствительную информацию к головному мозгу.

В АПЛ Папа Буба Диоп играл за «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Портсмут». С последними полузащитник в 2008 году завоевал Кубок Англии. Он также известен по выступлениям за швейцарский «Грассхоппер», французский «Ланс» и греческий АЕК.

В составе сборной Сенегала Диоп провел 63 матча, в которых отметился 11 мячами. Футболист является рекордсменом национальной команды по количеству голов, забитых на чемпионатах мира (три мяча).