«Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 и победил в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 29 ноября, и завершилась со счетом 3:2. По ходу матча гости проигрывали с разницей в два мяча, но на голы игроков «святых» Яна Беднарека и Джеймса Уорд-Прауса манкунианцы ответили точным ударом Бруну Фернандеша и дублем Эдинсона Кавани.

После десяти туров в активе «Манчестер Юнайтед» 16 очков, команда находится на седьмом месте в турнирной таблице. «Саутгемптон» набрал 17 очков и занимает пятую позицию.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 5 декабря на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Саутгемптон двумя днями позже на чужом поле встретится с «Брайтоном».