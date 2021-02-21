«Манчестер Сити» выиграл 13-й матч подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Арсенал» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей голом отметился Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» набрал 59 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. «Арсенал» имеет в активе 34 очка и занимает десятое место.

«Манчестер Сити» в следующем туре 27 февраля на своем поле примет «Вест Хэм». «Арсенал» днем позже на чужом поле сыграет с «Лестером».

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



