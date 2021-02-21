«Лестер» победил и вышел на второе место в АПЛ

«Лестер» на выезде победил «Астон Виллу» в матче 25-го тура Английской пермьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей забили Харви Барнс и Джеймс Мжддисон. У хозяев голом отметился Бертран Траоре.

«Лестер» набрал 49 очков и занимает второе место в чемпионате. «Астон Вилла» имеет в активе 36 очков и находится на восьмой позиции.

«Лестер» в следующем туре 28 февраля на своем поле примет «Арсенал». «Астон Вилла» днем раньше на выезде сыграет с «Лидсом».