Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» признался в краже бутс у партнеров

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Равел Моррисон признался в краже бутс у партнеров по команде. Об этом сообщает Goal.com.

По словам игрока, он делал это, чтобы прокормить семью, так как жил на стипендию. Спортсмен воровал обувь у Рио Фердинанда и Уэйна Руни, так как видел, что бутсы этим футболистам приходят в огромном количестве.

Моррисон рассказал, что за одну пару выручал около 250 фунтов стерлингов. При этом англичанин отметил, что на тот момент не видел в воровстве ничего страшного, но сейчас его мировоззрение поменялось.

Полузащитник — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Дебютировал в составе манкунианцев в 2010 году в матче Кубка лиги, но так и не провел за «красных дьяволов» ни одного матча в Английской премьер-лиги (АПЛ). Последним клубом в карьере Моррсиона был голландский «АДО Ден Хааг». Сейчас 28-летнй игрок находится в статусе свободного агента.