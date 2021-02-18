«Манчестер Сити» выиграл 12-й матч в АПЛ подряд

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» в перенесенном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 18 февраля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Фил Фоден, Рияд Марез и Бернарду Силва. У хозяев забитый мяч на счету Ришарлисона.

«Манчестер Сити» одержал 12-ю победу в АПЛ подряд, набрал 56 очков и упрочил лидерство в чемпионате. В активе Эвертона 37 очков, клуб занимает седьмую позицию.

«Манчестер Сити» в следующем туре 21 февраля на выезде сыграет с «Арсеналом». «Эвертон» днем раньше на чужом поле встретится с «Ливерпулем».