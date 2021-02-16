Модель развелась с футболистом АПЛ и завела аккаунт в OnlyFans

Модель Рита Джохал, бывшая жена футболиста «Манчестер Сити» Рияда Мареза, объявила, что завела аккаунт на платформе OnlyFans. Соответствующий пост доступен в Instagram.

Девушка начала продавать интимный контент после расставания с игроком. Пара развелась в начале февраля. Марез и Джохал поженились в 2015 году.

Марез выступает в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 2014 года. Сперва алжирец защищал цвета «Лестер Сити». В сезоне-2014/2015 вместе с клубом он завоевал золото чемпионата Англии. В 2018 году Марез перешел в состав «Сити». Вместе с «горожанами» он также выиграл чемпионат Англии.

4 февраля американская девушка боец смешанного стиля (MMA) Джессика Ай также объявила, что завела аккаунт на OnlyFans. Однако спортсменка отметила, что не станет использовать платформу для размещения интимных фото и видео. Ай подчеркнула, что стремилась оптимизировать взаимодействие с фанатами и оградиться от части аудитории.