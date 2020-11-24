Самый сексуальный мужчина в мире заведет OnlyFans ради благотворительности

Американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной в мире, заведет страницу на сайте OnlyFans. Об этом он сообщил в интервью Джимми Киммелу, запись которого опубликована на YouTube.

Артист рассказал, что присоединится к порталу, на котором можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке, причем сделает это ради благотворительности. По словам звезды фильма «Черная пантера», заработанные средства он направит в школу барберов. Он пояснил, что из-за пандемии коронавируса были закрыты многие школы и бизнесы.

Ранее Майкл Б. Джордан прокомментировал получение титула самого сексуального мужчина 2020 года. Актер отметил, что это «классное чувство». «Знаете, все шутят типа "Майк, это единственное, чего ты не получишь". Но теперь я стал частью хорошего клуба», — рассказал Майкл Б. Джордан.

В 2019 году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал певец Джон Ледженд. Исполнитель заявил, что это «огромное давление» для него.