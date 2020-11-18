Назван самый сексуальный мужчина 2020 года

Американский актер Майкл Б. Джордан из «Черной Пантеры» назван самым сексуальным мужчиной 2020 года. Этот титул ему присудил журнал People.

Актер отметил, что это «классное чувство». «Знаете, все шутят типа "Майк, это единственное, чего ты не получишь". Но теперь я стал частью хорошего клуба», — рассказал Майкл Б. Джордан.

Звезда фильмов «Черная Пантера» и «Крид» отметил, что секрет его уверенности — осознание невозможности угодить всем. Актер рассказал, что в перерывах между съемками он играет в видеоигры, готовит и водит машину.

«Иногда вам просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным», — заключил Майкл Б. Джордан. По мнению, актера, даже имея самые благие намерения, люди все равно сталкиваются с противоречиями и негативом.

В сентябре американский актер попал в список самых влиятельных людей 2020 года по версии журнала Time. Наряду с Майклом Б. Джорданом в перечень вошли такие звезды как исполнитель The Weeknd, актриса и комедиантка Али Вонг, певица Селена Гомес и другие.