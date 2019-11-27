Темнокожему актеру из «Доктора Хауса» предложили стать новым Суперменом

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Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан

Компания Warner Bros. провела переговоры с актером Майклом Б. Джорданом по поводу его участия в новом фильме о Супермене. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что темнокожей звезде сериалов «Доктор Хаус» и «Обмани меня» предложили исполнить в картине главную роль. После встречи артист заявил, что пока не готов взять на себя обязательства по участию в проекте, поскольку съемки вряд ли начнутся в ближайшее время, а у него плотный рабочий график. Ожидается, что кинолента выйдет не раньше 2023 года, так как для нее пока не разработан сценарий и не выбран режиссер.

Слухи о том, что Майкл Б. Джордан может стать новым Суперменом, появились год назад. Сообщалось, что производство картины решили отложить на неопределенной срок, так как Warner Bros. была сосредоточена на создании проектов о Супергерл. Тогда же стало известно, что Генри Кавилл больше не будет исполнять роль супергероя. Актер сыграл Супермена в трех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».

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