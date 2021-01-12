Звезда OnlyFans дала отпор обругавшим ее за чересчур откровенное бикини фанатам

Жительница английского города Ньюкасл дала отпор обругавшим ее за ролик в откровенном купальнике фанатам. На соответствующее видео и развернувшуюся под ним дискуссию обратили внимание журналисты Daily Mail.

На кадрах звезда онлайн-платформы OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату, Джордан Хартли принимает душ на пляже в бикини с цветочным принтом. Ее ролик вызвал негативную реакцию со стороны подписчиков из-за слишком маленького размера купального костюма героини.

«С таким же успехом можно было вообще ничего не надевать», «Какой вообще смысл надевать веревки?», «Один чих — и все улетит», «Честно говоря, леди, это выглядит отвратительно. Женщины больше не женщины, они пытаются быть мужчинами. Где феминистки, которые уважают себя?» — возмущались они.

Последний комментарий задел чувства англичанки, и она дала отпор хейтеру в ответном видео в своем TikTok-аккаунте. «Я здесь, чтобы меня увидело и услышало как можно большее количество людей — такие комментарии ненормальны! Ты не имеешь права комментировать чужие тела. Женщины должны держаться вместе, как бы мы ни выглядели», — высказалась Хартли.

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Фанаты девушки поддержали ее и выразили ей свое восхищение в комментариях. «Это тело, которым можно гордиться», «Я не вижу ничего плохого в том, что женщина делает то, что хочет, если это приносит ей счастье», «Мужчины уже перебарщивают со своими комментариями в адрес женских тел», — писали юзеры.

В мае 2020 года популярная американская модель дала отпор обругавшим ее за откровенные снимки поклонникам, создав высмеивающий их аккаунт в Instagram. По ее словам, женщины не должны чувствовать давление со стороны публики за размещение снимков в купальнике или нижнем белье, поэтому она «планирует создать сообщество и привлечь внимание к проблеме злых комментариев людей, которые пишут в личные сообщения».