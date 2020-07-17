Писательница дала отпор ругавшим ее за целлюлит на фото без ретуши подписчикам

Популярная писательница и блогерша дала отпор подписчикам, которые высмеяли ее за целлюлит на снимках без обработки. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

34-летняя Сара Лэндри (Sarah Landry) сбросила 51 килограмм и поделилась этапами своего похудения в соцсетях. Она регулярно публикует фотографии без ретуши, на которых видны жировые складки и неровности кожи. По словам женщины, пользователи постоянно критикуют ее внешний вид, называя ее кожу «обвисшей и мерзкой».

В одной из публикаций блогерша обратила внимание аудитории на то, что полные люди ежедневно подвергаются дискриминации из-за своего лишнего веса или других изъянов фигуры. Она отметила, что это необязательно выражается в прямых оскорблениях.

Фото опубликовано @thebirdspapaya

Так, по словам Лэндри, сиденья в общественных местах делают намного уже, чем нужно, магазины создают отдельные полки с вещами больших размеров, а врачи ругают пациентов с лишним весом за повышенный аппетит.

«Я могу прятать части тела, которые не нравятся обществу, чтобы избежать критики. Но многие не могут скрывать свои изъяны — это не их выбор, а часть жизни», — высказалась Лэндри в описании к посту.

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Вдобавок она призвала подписчиков не поддерживать body shaming (психологическое давление, оказываемое современными стандартами красоты на тех, чьи фигуры далеки от общепринятого идеала — прим. «Ленты ру»), а бороться с ним.

В апреле модель дала отпор фанатам, которые заподозрили ее в увеличении ягодиц. Лондон Шей Гохин попозировала в бикини спиной к фотографу. Подписчики заметили импланты в ее ягодицах и написали об этом в комментариях. Однако звезда отметила, что никогда не делала пластическую операцию.