«Тоттенхэм» потерпел поражение в лондонском дерби

«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Майкл Антонио и Джесси Лингард. У гостей отличился Лукас Моура.

Победа позволила «Вест Хэму» набрать 45 очков, клуб находится на четвертом месте. В активе «Тоттенхэма» 36 очков, команда занимает девятую позицию.

«Вест Хэм» в следующем туре 27 января на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» днем позже на своем поле примет «Бернли».