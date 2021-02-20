Четырехматчевая победная серия «Челси» в АПЛ прервалась

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда «святых» Такуми Минамино лондонцы ответили точным ударом Мэйсона Маунта с пенальти.

«Челси» прервал четырехматчевую победную серию в АПЛ, команда с 43 очками занимает четвертое место в чемпионате. Саутгемптон набрал 30 очков и находится на 13-й позиции.

«Челси» в следующем туре 28 февраля на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Саутгемптон» 23 февраля на выезде встретится с «Лидсом».