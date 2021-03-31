«Манчестер Сити» нашел замену лучшему бомбардиру в истории клуба

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом сообщает «Би-би-си».

«Сити» рассматривает 20-летнего вингера в качестве замены Серхио Агуэро. Аргентинец планирует покинуть клуб летом 2021 года. Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» уже попрощался с фанатами команды.

Трансферная стоимость Холанна оценивается в 110 миллионов евро. Контракт игрока с «Боруссией» закончится летом 2024 года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги форвард забил 21 гол в 21 матче за клуб и отметился четырьмя результативными передачами.

Холанн начал карьеру в норвежском «Брюне». В Боруссию он перешел из австрийского «Ред Булла». В составе сборной Норвегии сыграл семь матчей и забил шесть голов.