Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону». В интервью для Sport.es. он подчеркнул, что был бы счастлив помочь клубу.

Месси напомнил, что всегда говорил о стремлении помочь «Барселоне», если у него будут необходимые возможности. Форвард ПСЖ признался в желании стать спортивным директором, однако не знает, произойдет это в каталонском клубе или нет.

«Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться, чтобы иметь возможность помочь. Это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке», — подчеркнул Месси.

10 августа 2021 года ПСЖ объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение со спортсменом рассчитано до 2023 года. Сообщалось, что ПСЖ готов обеспечить Месси зарплату около 35 миллионов евро за сезон.

Месси ушел из «Барселоны» после истечения срока действия контракта. На прощальной пресс-конференции ему не удалось сдержать слезы. Спортсмен выступал за каталонцев с 2003 года.