Названа зарплата Месси в ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси согласился с предложением «Пари Сен-Жермен» и в ближайшее время перейдет в клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Романо назвал и условия, предложенные 34-летнему аргентинцу французской стороной. ПСЖ готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон. Контракт рассчитан на два года.

ПСЖ — основной претендент на форварда. СМИ неоднократно сообщали о переговорах между игроком и клубом. В частности, французский Lance рассказал о том, что ПСЖ арендует Эйфелеву башню ради презентации Месси 10 августа.

Месси покинул «Барселону» после истечения срока действия контракта. На прощальной пресс-конференции форвард не сдержал слез.

Аргентинец выступал за каталонцев с 2003 года. Новый договор с нападающим сине-гранатовые не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.