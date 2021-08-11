Президент ПСЖ отреагировал на переход Месси в команду

Президент французского клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи отреагировал на переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в команду. Его слова приводятся на сайте клуба.

«Месси не скрывал своего желания и дальше соревноваться на самом высоком уровне и выигрывать трофеи, и, естественно, наша цель как клуба — сделать то же самое», — заявил глава клуба. Он выразил надежду, что команда сумеет войти в историю для болельщиков по всему миру.

Месси официально перешел в ПСЖ 10 августа. Контракт с 34-летним аргентинцем подписан по схеме 2+1. Отмечалось, что клуб готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон.

До этого Месси всю карьеру выступал за «Барселону» и покинул команду после истечения срока действия контракта. Новый договор с нападающим сине-гранатовые не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.