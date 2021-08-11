ПСЖ выложил видео о первом дне Месси в клубе

Французский ПСЖ опубликовал видео о первом дне форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в клубе. Ролик опубликован на YouTube парижской команды.

В девятиминутном видео показывается, как нападающий приехал в Париж, прошел медицинский осмотр, подписал контракт и посетил стадион французского клуба. На данный момент у ролика 2,5 миллиона просмотров, 246 тысяч лайков и больше 10 тысяч комментариев.

О переходе Месси в ПСЖ стало известно 10 августа. Контракт с 34-летним аргентинцем подписан по схеме «2+1». До этого аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». .

