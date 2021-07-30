Стало известно об отказе Черчесова возглавить сборную Ирака

Стало известно об отказе бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова возглавить национальную команду Ирака. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Уточняется, что в приглашении специалиста была заинтересована местная федерация футбола. Черчесову хотели поставить задачу вывести команду на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Черчесов ответил отказом на предложение. Нежелание работать со сборной Ирака тренер мотивировал отсутствием необходимых сил и эмоций.

Черчесов покинул сборную России в начале июля после неудачи на чемпионате Европы, где отечественные футболисты не сумели выйти из группы. Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года.