Названо преимущество Карпина перед Черчесовым

Бывший защитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил нового наставника национальной команды Валерия Карпина со Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает Sport24.

52-летний эксперт одобрил назначение Карпина главным тренером сборной. По его мнению, у наставника «Ростова» есть преимущество перед Черчесовым. «Карпин — звезда отечественного футбола. Черчесов мог только рассказывать о том, какой он крутой в воротах, а ведь он был обычным запасным. Уважать Валерия Георгиевича игроки будут намного больше», — убежден Канчельскис.

О приходе Карпина в сборную стало известно 23 июля. Его контракт с Российским футбольным союзом (РФС) рассчитан до 31 декабря 2021-го и допускает возможность продления. Карпин будет совмещать работу в клубе и в сборной.

Карпин сменил на посту Черчесова. Последний покинул команду на фоне неудачи на чемпионате Европы, где отечественные футболисты не сумели выйти из группы. Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 года.