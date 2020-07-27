Глушаков попросился обратно в «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков предложил свои услуги московским «Спартаку» и «Динамо». Об этом сообщает РБК.

По информации источника, футболист лично попросился обратно в стан красно-белых, так как у него остались хорошие отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном. Переговоры с «Динамо» игрок также планирует вести без привлечения посредников.

Информацию о возможном возвращении Глушакова в «Спартак» 30 мая опровергал Томас Цорн, занимавший на тот момент пост генерального директора клуба. 7 июля функционер был отправлен в отставку.

29 мая Глушаков продлил контракт с грозненским «Ахматом» до конца сезона. Он защищает цвета клуба с июня 2019-го. До этого хавбек выступал за «Спартак». Осенью 2018-го тогдашний тренер команды Массимо Каррера вывел Глушакова из состава команды. Последующую отставку самого специалиста фанаты красно-белых связали с действиями бывшего капитана.

Глушаков становился чемпионом России в составе «Спартака». Также на его счету 57 матчей и пять голов за сборную России.