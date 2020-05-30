«Спартак» отверг возвращение опального капитана Глушакова

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн опроверг слухи о возможном переходе в клуб российского полузащитника Дениса Глушакова. Об этом сообщает Sport24.

Функционер отверг возможность возвращения бывшего капитана команды. «"Спартак" не ведет переговоры с Глушаковым», — заявил он. Ранее о том, что игрок может вновь перейти в стан красно-белых сообщил Telegram-канал Mash.

29 мая Глушаков продлил контракт с грозненским «Ахматом» до конца сезона. Он защищает цвета клуба с июня 2019-го. До этого хавбек выступал за «Спартак». Осенью 2018-го тогдашний тренер команды Массимо Каррера вывел Глушакова из состава команды. Последующую отставку самого специалиста фанаты красно-белых связали с действиями бывшего капитана. Несмотря на свою репутацию, опальный игрок вернулся в основной состав с приходом нового специалиста Олега Кононова.

Глушаков становился чемпионом России в составе «Спартака». Также на его счету 57 матчей и пять голов за сборную России.

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