Черчесов прокомментировал слухи о назначении в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи о назначении в «Спартак». Специалист прокомментировал ситуацию «Спорт-Экспрессу».

Он не подтвердил, что красно-белые ведут с ним переговоры о работе. Черчесов сообщил, что несколько недель находится на отдыхе в Австрии. Специалист подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его имя использовали для дестабилизации ситуации в клубе, тем более когда москвичам предстоят важные матчи Лиги Европы. «Если бы "Спартак" или какая-либо команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, она это сделала бы сама», — подытожил он.

30 августа в СМИ появилась информация, что «Спартак» якобы ведет переговоры с Черчесовым. Позднее ее опроверг владелец московского клуба Леонид Федун.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Специалист привел красно-белых к серебряным медалям чемпионата России. После «Спартака» он тренировал «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо», «Легию» и сборную России. На чемпионате мира-2018 национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала.

8 июля стало известно, что Российский футбольный союз разорвал контракт со специалистом. Это произошло после того, как сборная России на чемпионате Европы не смогла выйти из группы. Новым главным тренером национальной команды стал Валерий Карпин.

«Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Специалист после сезона-2020/2021 сменил на посту главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. После шести туров чемпионата России команда находятся на десятом месте в таблице. Под руководством Витории спартаковцы не смогли пройти в групповой этап Лиги чемпионов и выступят в Лиге Европы.

