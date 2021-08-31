Тренер Хорватии рассказал о последствиях отсутствия Дзюбы в сборной России

Тренер Хорватии Далич об отсутствии Дзюбы в сборной России: мы увидим интересную игру

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич рассказал о том, как повлияет отсутствие нападающего Артема Дзюбы на игру российской национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Среди основных последствий специалист отметил то, что теперь россияне будут действовать интереснее. Далич заявил, что при Дзюбе команда в основном играла длинными забросами на него, а теперь ей придется комбинировать.

Самым опасным футболистов в составе сборной России хорватский тренер назвал полузащитника Александра Головина. Он также добавил, что много проблем его команде может доставить защитник Марио Фернандес.

Встреча квалификации чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии пройдет в Москве 1 сентября. Главный тренер россиян Валерий Карпин принял решение не приглашать Дзюбу в национальную команду.