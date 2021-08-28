Познер предупредил об опасности цензуры

Ведущий Первого канала Владимир Познер заявил, что является противником цензуры. Об опасности ограничения свободы слова в различных сферах жизни журналист порассуждал в материале на сайте «Познер Online».

По мнению телеведущего, некоторые люди считают, что все проблемы можно решить простыми, жесткими решениями, в частности, запретами. «Ведь цензура — это своего рода запрет. Запрет высказывать те или иные мысли, запрет чаще всего политический», — уточнил он.

Журналист подчеркнул, что цензура является «очень опасной». «Если можно запретить вот это, то почему нельзя и то. <...> Цензура – это попытка решения сложного вопроса простым путем, и это не всегда или чаще всего вообще не работает», — объяснил Познер.

Телеведущий добавил, что является противников цензуры. При этом Познер допустил введение в стране правил, ограничивающих нецензурную брань «в некоторых средствах массовой информации и не только».

Ранее ведущий Первого канала рассказал, что в России отсутствует цензура в СМИ, напомнив, что она запрещена Конституцией. В то же время он признал, что в стране есть тенденция к негласному ограничению изданий, которые являются оппозицией к власти.