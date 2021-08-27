Познер раскрыл свое отношение к смертной казни

Ведущий Первого канала Владимир Познер прокомментировал инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова, который предложил вернуть смертную казнь для убийц детей и террористов. Познер не согласился с идеей политика и выступил против отмены моратория. Он раскрыл свое отношение к высшей мере наказания в интервью для «Радио 1», сообщает НСН.

Телеведущий назвал несколько причин, по которым он негативно относится к подобному предложению. Познер считает, что смертная казнь — это «узаконенное убийство в виде наказания». Человек или власть не имеют права лишать других людей жизни, добавил он.

«К сожалению, бывают ошибки, когда судят человека, выносят обвинительный приговор, а потом выясняется через какое-то время, что он невиновен. Что касается террористов, то эта категория не боится смерти. Более того, они идут осознанно на смерть, полагая, что это их священный долг и что за это получат воздаяние», — назвал вторую причину журналист.

Телеведущий подчеркнул, что количество убийств сократилось в тех странах, где власти отменили смертную казнь. Вместо нее Познер предлагает пожизненно изолировать преступников от общества. Он считает, что подобное наказание окажется более тяжелым для убийц, чем лишение жизни.

Ранее Познер говорил, что выступает за отмену моратория на смертную казнь в России. Вместо этого он предлагал принять закон, который полностью отменит высшую меру наказания в стране.