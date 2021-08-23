Познер заявил об отсутствии цензуры в России

Ведущий Первого канала Владимир Познер заявил, что в России отсутствует цензура в средствах массовой информации. Своим мнением журналист поделился в Instagram-аккаунте.

Телеведущий напомнил, что цензура запрещена Конституцией России. «Нет цензуры в том виде, в каком она существовала в Советском Союзе, то есть был цензор официальный, и я как журналист должен был приходить к цензору со своим материалом. Он должен был его прочитать, и либо одобрить, либо нет. Если нет, то этот материал не мог печататься, не мог выходить в эфир», — вспомнил он.

При этом Познер отметил, что в России наблюдается тенденция к негласному ограничению тех средств массовой информации, которые в той или иной степени являются оппозицией к власти. «И не важно, телевидение это, печать или интернет. Эта тенденция несомненно просматривается. Делаются попытки закрыть, ограничить, приклеить ярлык в отношении этих средств массовой информации», — подчеркнул он.

Журналист предположил, что если эта тенденция продолжит развиваться, то властям следует готовиться к росту недоверия со стороны людей. Познер не исключил, что все больше и больше россиян будут обращаться к альтернативным источникам информации. «Я боюсь, что это уже происходит», — заключил он.

Ранее ведущий Первого канала предупредил россиян о возможных неприятных последствиях развития интернета. По мнению Познера, в итоге это может привести к появлению у людей поверхностного мышления и «очень неглубокому пониманию того, что происходит».