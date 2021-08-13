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Познер отреагировал на оскорбления Жириновского

Познер ответил на оскорбления Жириновского из-за слов о «русском мире»
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущий Первого канала Владимир Познер отреагировал на слова председателя ЛДПР Владимира Жириновского, назвавшего его «подлецом и негодяем» после высказывания о «русском мире». Слова журналиста приводит News.ru.

Познер заявил, что не планирует вести диалог с оскорбившим его политиком. «Я не отвечаю на подобные вещи. Не вижу в этом никакого смысла. <...> Откуда я знаю, почему он так отреагировал?» — сказал он. Журналист предложил обратиться за комментарием к самому Жириновскому.

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Ранее в эфире YouTube-шоу «Соловьев LIVE» лидер ЛДПР назвал Познера «подлецом и негодяем» из-за слов о «русском мире». Жириновский рассказал, что под этим сочетанием подразумевается русскоязычное население бывших республик СССР. По его словам, многие люди, которые родились в этих республиках, всегда считали эту землю русской.

До этого ведущий Первого канала на своем сайте ответил на вопрос поклонника о «русском мире». Познер заявил, что этого понятия не существует, оно было придумано. «На мой взгляд, "русский мир" — это политическая придумка, способствующая вмешательству в дела других стран, что "мы будем защищать своих людей"», — написал журналист.

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