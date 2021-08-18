Познер назвал необъяснимый поступок Горбачева

Ведущий Первого канала Владимир Познер прокомментировал бездействие бывшего президента СССР Михаила Горбачева перед августовским путчем 1991 года. Своим мнением журналист поделился в разговоре с «Комсомольской правдой».

Телеведущий назвал ошибкой решение Горбачева уехать в Форос незадолго до подписания Союзного договора, инициатором и сторонником которого он был. По мнению Познера, политик не мог не знать о планах Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) по срыву подписания документа о создании Союза Суверенных Государств.

«Именно из-за ГКЧП договор, собственно, и не был подписан, новый Союзный договор не состоялся. Так что это для меня поступок со стороны Горбачева необъяснимый», — сказал Познер.

Журналист отметил, что у самопровозглашенного органа власти не было сторонников, и поэтому путч провалился. Он уточнил, что все события в основном проходили в Москве, в то время как остальная часть страны была довольно пассивной. «В Москве безусловное большинство было именно сторонниками тех изменений, того нового, что привнесла перестройка. В этом у меня нет никаких сомнений», — подчеркнул он.

Ранее ведущий Первого канала высказался о российском образовании. Познер раскритиковал систему обучения детей в школах, назвав ее «односторонней» из-за отсутствия гуманитарного начала.