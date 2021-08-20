Познер предупредил о неприятных последствиях развития интернета

Ведущий Первого канала Владимир Познер предупредил россиян о возможных неприятных последствиях развития интернета. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте журналиста.

Познер отметил, что темпы жизни ускорились и во многом это связано с интернетом. «Я вообще, знаете, не люблю предсказывать. Это пустое дело, это гадание на кофейной гуще. Но, по-моему, это приводит к очень поверхностному мышлению, очень неглубокому понимаю того, что происходит», — назвал одно из последствий телеведущий.

По словам журналиста, сегодня люди постоянно спешат и у них нет времени на то, чтобы подробно изучить тот или иной вопрос, они предпочитают использовать Google и другие поисковые сервисы, чтобы получить краткую информацию. «То есть по сути дела, это приводит к тому, что люди перестают думать по-настоящему, перестают размышлять», — сказал Познер.

Телеведущий не исключил, что в будущем это может привести к разделению общества на две группы: на тех, кто управляет интернетом и не зависит от него, то есть элиту, и на всех остальных, кто управляется с помощью интернета. Познер уточнил, что эта теория хорошо описана в книге Юваля Ноя Харари «21 урок для XXI века».

Ранее ведущий Первого канала назвал ошибкой поездку бывшего президента СССР Михаила Горбачева в Форос незадолго до подписания Союзного договора. Познер заявил, что этот поступок со стороны политика для него необъяснимый.