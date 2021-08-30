Познер объяснил отказ переезжать из России

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос зрителя о том, почему живет в России, хотя также имеет гражданство Франции и США. Свой отказ переезжать из страны он объяснил на официальном сайте «Познер.Online».

По словам телеведущего, первая причина его решения связана с семьей. «У меня жена русская, у нее бизнес в России, она всю жизнь живет в России, и заставлять ее переехать со мной в чужую страну, мне кажется, было бы странным», — объяснил телеведущий и добавил, что такой поступок мог бы разрушить семью.

Второй причиной Познер назвал свою «хорошую работу» и «очень хорошее отношение людей» к нему. Во Франции и США у журналиста нет ни репутации, ни авторитета, а зарабатывать его там уже поздно, заявил он.

Журналист отметил, что ему важно иметь возможность приезжать в Париж и Нью-Йорк, когда он этого захочет. «Но я повторяю, так сложились обстоятельства, что я живу в России и, скорее всего, до конца своей жизни буду жить в России. Говорю "скорее всего" потому, что никто никогда до конца ничего не знает», — заключил телеведущий.

Ранее Познер ответил на вопрос поклонника и порассуждал о том, может ли женщина стать президентом России.