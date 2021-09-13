Познер прокомментировал победу Медведева в финале US Open

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он также констатировал, что лучшие российские спортсмены уезжают из страны и тренируются в других государствах. Комментарий журналиста опубликован на сайте «Познер Online».

Ведущий заявил, что перед матчем считал победу Медведева вполне возможной, так как его соперник серб Новак Джокович не казался «таким уж фаворитом». Познер также посчитал, что публика поддерживала Джоковича, так как хотела увидеть «то, как творится история» (в случае победы над Медведевым Джокович стал бы четвертым игроком в истории профессионального тенниса, собравшим календарный Большой Шлем, то есть победившим на четырех самых крупных ежегодных турнирах — прим. «Ленты.ру»).

Говоря об уровне российского тенниса, журналист назвал его высоким. В то же время он указал на проблему этого вида спорта. «Сейчас наши лучшие теннисисты тренируются не в России, и ничего хорошего в этом нет. Да, у нас есть очень способные ребята и хорошие тренеры, но потом они почему-то уезжают», — заявил Познер.

В ответ на вопрос о причинах их отъезда ведущий предположил, что «там условия лучше», и уточнил, что не считает себя специалистом в этой теме. Он заключил, что задавать такие вопросы нужно не ему, а спортсменам.

13 сентября Медведев со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open. Россиянин впервые в карьере победил в турнире серии «Большого шлема». После победы Медведев назвал соперника величайшим теннисистом в истории. Кроме того, он поблагодарил семью, близких, а также болельщиков за поддержку во время турнира.

После игры спортсмен заявил, что находившиеся на трибунах фанаты мешали ему. Медведев отметил, что из-за них он допустил несколько двойных ошибок, однако смог сохранить концентрацию. Россиянин заключил, что американские болельщики ждали победы Джоковича.