В России одним словом описали мешавших Медведеву во время финала американцев

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение американских болельщиков во время финала турнира Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Американцы — очень шумный народ. Вот и публика в Нью-Йорке шумная», — описал одним словом их поведение россиянин. Он обратил внимание на то, что фанаты мешали Медведеву, желая увидеть продолжение матча. Червиченко заявил, что удивился такой сильной поддержке Джоковича, так как он не раз негативно высказывался об американской публике.

13 сентября Медведев одержал победу над Джоковичем в финале US Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Для россиянина эта победа стала первой в турнире серии «Большого шлема». Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступая только сербу.

После победы Медведев заявил, что победить ему помогли фанаты. Таким образом, россиянин сделал отсылку к конфликту с американскими болельщиками, случившемуся во время US Open-2019. Тогда в матче третьего круга против испанца Фелисьяно Лопеса Медведев показал трибунам средний палец, чем вызвал недовольство зрителей.