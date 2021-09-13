Назван гонорар Медведева за победу на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев заработал 2,5 миллиона долларов за победу в финале Открытого чемпионата США (US Open). Гонорар назвали на сайте турнира.

В решающем матче 25-летний россиянин оказался сильнее первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Тот, в свою очередь, получит 1,25 миллиона долларов.

Ранее 13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема». Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступая только сербу.

После победы Медведев назвал соперника величайшим теннисистом в истории. Кроме того, он поблагодарил семью, близких, а также болельщиков за поддержку во время турнира.