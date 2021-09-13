Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев высказался о победе над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США (US Open), назвав соперника величайшим теннисистом в истории. Трансляция церемонии награждения, во время которой Медведев выступил с речью, велась на телеканале Eurosport.

«Я никогда никому этого не говорил, но скажу это прямо сейчас. Для меня ты — величайший теннисист всех времен», — сказал Медведев, обращаясь к Джоковичу. Кроме того, он поблагодарил семью, близких, а также болельщиков за поддержку во время турнира.

25-летний теннисист добавил, что победить ему помогли фанаты. «Вы дали мне заряд энергии еще в 2019-м, его хватило до сегодняшнего дня», — отметил Медведев. Россиянин сделал отсылку к конфликту с американскими болельщиками, случившемуся во время US Open-2019. Тогда в матче третьего круга против испанца Фелисьяно Лопеса Медведев показал трибунам средний палец, чем вызвал недовольство зрителей.

Ранее 13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема». Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступая только сербу.